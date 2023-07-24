Що вирішить Нацбанк і як це вплине на долар

Два літні місяці на валютному ринку спостерігався повний штиль. Останні 2-3 тижні коливання курсу продажу готівкового «американця» у столиці не перевищувало 15 копійок: цінники на табло оптових обмінних пунктів змінювалися в межах 37,10-37,25 гривень. У тих, хто спостерігає за валютним ринком, здалеку могло створитися оманливе враження повної стабільності, яку складно чимось порушити.

Однак, далеко не все так просто. Щоб підтримувати курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, Нацбанк знову збільшує суми щоденних інтервенцій. Так, за період з 17 по 21 липня 2023 року він продав 594,66 млн. доларів, що стало максимальним тижневим обсягом інтервенцій за останні 5 місяців. Регулятор змушений постійно продавати валютні кошти, що надходять з-за кордону, т.к. валютна виручка експортерів залишає бажати кращого, а попит із боку імпортерів зберігається.

Наразі одразу кілька факторів загрожують нинішній валютній стабільності. Насамперед, варто згадати про непродовження «зернової угоди», яка закінчилася минулого тижня. Практично відразу ж російські ракети полетіли Одесою та Одеською областью, руйнуючи портову інфраструктуру, що бере участь у процесі експорту зерна. Якщо до цього додати й те, що п'ять країн-сусідів України – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – виступили не лише проти імпорту, але навіть проти транзиту українського зерна через їхню територію, а також, що ракетні удари почали завдаватися і по інфраструктурі річкових портів Дунаю стає очевидно, що вивозитиме зерно Україні. Адже незабаром на елеватори почне надходити вже новий урожай 2023 року.

До чого це призведе, зрозуміти нескладно: і так слабкий струмок валютних надходжень у країну остаточно може пересохнути. Паралельно з цим суттєво скоротиться і надходження різноманітних податків та платежів до скарбниці від фірм-зернотрейдерів, а отже, суттєво зменшаться можливості фінансування Збройних Сил України, адже на військові потреби витрачати закордонну допомогу заборонено.

Другим фактором ризику є заплановане на 27 липня засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому буде розглянуто питання зниження поточної облікової ставки, яка вже більше року (з 3 червня 2022 року – Ред.) зберігається на рівні 25%. На ринку все більше розмов про те, що Національний банк з урахуванням ситуації, що склалася, може почати діяти на випередження і вже найближчого четверга прийняти рішення про зниження облікової ставки на 1-2% (а може, й більше). Це має допомогти українській економіці. зниження ставки миттєво позначиться вартості гривневих ресурсів.

Але це матиме і негативний побічний ефект. Почнуть знижуватися відсоткові ставки за банківськими депозитами. Як наслідок, частину депозитів населення забере з банків та переведе у валюту, що призведе до зростання її вартості. Зважаючи на те, що відбувається на готівковому валютному ринку в понеділок 24 липня, не всі вирішили чекати четверга і почали купувати долар, поки ціни на нього ще «літні». У результаті котирування плавно пішли вгору.

Станом на 16:00 у столиці долари старого зразка (т.зв. «білий» долар) продають по 37,26-37,27 гривень, у Полтаві – по 37,30 гривень, у Дніпрі – по 37,30-37,35 гривень, у Запоріжжі – по 37,35 гривень, а3 у Харкові Так, зміни поки що видно лише тим, хто безпосередньо «в ринку», але про долар по 36,90-37,00 вже ніхто не говорить. Усі розуміють, що мінімальні ціни 2023 року ми вже бачили.

Коли долар піде нагору?

Якщо рішення про зниження облікової ставки буде все ж таки прийнято та озвучено 27 липня, то вже в п'ятницю (наступного дня) ціна продажу долара в столиці може дійти до 37,40-37,50 гривень. Втім, до кінця липня коридор 37,10-37,50 гривень, що діє, має шанси зберегтися: наприкінці місяця пропозиція валюти традиційно зростає як на готівковому, так і на міжбанківському ринку.

Але вже з початку серпня шанси, що долар вийде зі згаданого діапазону та продовжить зростання у напрямку позначки 38 гривень, суттєво зростуть. Багато залежатиме від політичної ситуації в країні, рішень Нацбанку і того, як швидко вирішуватимуться проблеми. І, звичайно ж, від наших успіхів чи неуспіхів на фронті. Та й близькість осені спонукатиме тих, хто ще вчора довіряв національній валюті, «переховати сало», повернувшись до старого доброго надійного американського долара.