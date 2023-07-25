ВСУ имеют успех в районе Старомайорского и наступают под Бахмутом – Генштаб

ВСУ имеют успех в районе Старомайорского и наступают под Бахмутом – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте, также защитники наступают у Бахмута, сообщает Украинская правда.

"В направлении Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы", – заявил он.

Также силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении

По словам представителя, украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут:

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки".

При этом россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

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