ВСУ имеют успех в районе Старомайорского и наступают под Бахмутом – Генштаб
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте, также защитники наступают у Бахмута, сообщает Украинская правда.
"В направлении Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы", – заявил он.
Также силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении
По словам представителя, украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут:
"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки".
При этом россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.