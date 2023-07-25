ЗСУ мають успіх у районі Старомайорського та наступають під Бахмутом – Генштаб

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті, також захисники наступають біля Бахмута, повідомляє Українська правда.

"В напрямку Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви", – повідомив він.

Також сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку

За словами речника, українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут:

"У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки".

При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.