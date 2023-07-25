Путина предупреждали о бунте Пригожина, но он ничего не сделал – WP

Российский диктатор Владимир Путин "был парализован" и не мог действовать решительно, когда главарь террористов Группы Вагнера Евгений Пригожин утром 24 июня пошел с войсками на Москву. К такому выводу пришли в издании The Washington Post, побеседовав с дипломатами и представителями разведки в нескольких странах, в том числе в России, сообщает Лига.net.

По их словам, в течение большей части дня "бунта" никаких приказов не отдавалось, хотя российские службы безопасности предупредили Путина "как минимум за два-три дня" до него, что Пригожин готовит что-то подобное.

Собеседники издания отметили, что были предприняты шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле (увеличена численность охраны, выдано больше оружия), но в целом по России никаких действий предпринято не было.

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации [мятежа] и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич… Наступила абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать" , — сказал один из представителей европейской службы безопасности.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в июле также заявлял, что большую часть из 36 ч "мятежа" спецслужбы, военные и руководство "казалось, плывут по течению".

Источник в евроразведке считает, что отсутствие приказов военно-политического руководства РФ пооставило местных чиновников перед задачей проявлять инициативу и самим решать, как действовать на фоне продвижения вагнеровцев. Когда террористы Вагнера без проблем зашли в Ростов рано утром 24 июня и фактически захватили его, после чего пошли на Воронеж и дальше на север в сторону Москвы, стало ясно, что без указаний местные военные и начальники сил безопасности предпочитают ничего не делать.

Один из дипломатов РФ рассказал, что "был беспорядок, о глубине которого можно спорить, но согласованности действительно не было": "Мы слышали все эти заявления. Они не всегда были последовательны… Некоторое время они не знали, как реагировать" .

В российской "элите" добавили, что разногласия по поводу ведения войны и ее финала будут продолжаться, несмотря на стремление Кремля демонстрировать, что Путин контролирует ситуацию.

"Россия — страна мафиозных правил. И Путин совершил непростительную ошибку. Он потерял репутацию самого крутого человека в городе" , — добавил высокопоставленный московский финансист, имеющий связи с российскими спецслужбами.

Издание пишет со слов украинских разведчиков, что многие на местном уровне в РФ "не могли поверить, что мятеж Вагнера мог произойти без определенной договоренности с Кремлем", – и это несмотря на телеобращение Путина к нации утром в день мятежа, где он обещал жесткие меры против мятежников и их главаря.

"Это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система устроена так, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают. Когда руководство в смятении, на местах такая же ситуация и даже хуже" , – пояснил он.

Представители европейской службы безопасности полагают, что некоторые в верхах России "поддержали Пригожина и идею, что в руководстве нужно почистить, так как рыба гниет с головы".

Один топ-чиновник НАТО сказал, что некоторые высокопоставленные лица в Москве, похоже, были готовы поддержать Пригожина, если бы ему удалось добиться своих требований. И многие в рядовом составе армии РФ тоже желали ему успеха, полагая, что тогда им "станет легче воевать", сказал собеседник.

WP отмечает, однако, что если "мятеж" Пригожина был попыткой получить новые рычаги влияния, то он сработал: похоже, Путин был вынужден пойти на компромисс с ренегатом, говорят нескольких сотрудников службы безопасности и Владимир Осечкин, основатель Gulagu.net.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил WP, что все оценки, изложенные выше, – это "чушь" от "людей, у которых нет информации".