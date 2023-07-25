Путіна попереджали про бунт Пригожина, але він нічого не зробив – WP

Російський диктатор Володимир Путін "був паралізований" і не міг діяти рішуче, коли ватажок терористів групи Вагнера Євген Пригожин вранці 24 червня пішов з військами на Москву. Такого висновку дійшли у виданні The Washington Post, поговоривши з дипломатами та представниками розвідки в декількох країнах, зокрема в Росії, повідомляє Ліга.net.

За їхніми словами, протягом більшої частини дня "бунту" жодних наказів не віддавали, хоча російські служби безпеки попередили Путіна "як мінімум за два-три дні" до нього, що Пригожин готує щось подібне.

Співрозмовники видання зазначили, що було зроблено кроки щодо посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, у тому числі в Кремлі (збільшено чисельність охорони, видано більше зброї), але загалом в Росії жодних дій не було.

"У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію [заколоту] та заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, на всіх рівнях настав параліч… Настала абсолютна тривога та розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати" , — сказав один із представників європейської служби безпеки.

Директор ЦРУ Вільям Бернс в липні також заявляв, що більшу частину з 36 годин "заколоту" спецслужби, військові та керівництво "здавалося, пливуть за течією".

Джерело в євророзвідці вважає, що відсутність наказів військово-політичного керівництва РФ залишило місцевих чиновників перед завданням виявляти ініціативу та самим вирішувати, як діяти на тлі просування вагнерівців. Коли терористи Вагнера без проблем зайшли до Ростова рано вранці 24 червня і фактично захопили його, після чого пішли на Вороніж і далі на північ у бік Москви, стало ясно, що без вказівок місцеві військові та начальники сил безпеки воліють не робити нічого.

Один із дипломатів РФ розповів, що "було безладдя, про глибину якого можна сперечатися, але узгодженості дійсно не було": "Ми чули всі ці заяви. Вони не завжди були послідовними... Деякий час вони не знали, як реагувати".

У російській "еліті" додали, що розбіжності щодо ведення війни та її фіналу продовжуватимуться, попри прагнення Кремля демонструвати, що Путін контролює ситуацію.

"Росія — країна мафіозних правил. І Путін припустився непробачної помилки. Він втратив репутацію найкрутішої людини в місті" , — додав високопоставлений московський фінансист, який має зв'язки з російськими спецслужбами.

Видання пише зі слів українських розвідників, що багато хто на місцевому рівні в РФ "не міг повірити, що заколот Вагнера міг статися без певної домовленості з Кремлем", – і це попри телезвернення Путіна до нації вранці в день заколоту, де він обіцяв жорсткі заходи проти бунтівників та їх ватажка.

"Це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система влаштована так, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво у сум'ятті, на місцях така сама ситуація і навіть гірша", – пояснив він.

Представники європейської служби безпеки вважають, що дехто у верхах Росії "підтримав Пригожина та ідею, що в керівництві потрібно почистити, бо риба гниє з голови".

Один топчиновник НАТО сказав, що деякі високопосадовці в Москві, схоже, були готові підтримати Пригожина, якби йому вдалося домогтися своїх вимог. І багато хто в рядовому складі армії РФ теж бажав йому успіху, вважаючи, що тоді їм "легше воюватиметься", сказав співрозмовник.

WP зазначає, однак, що якщо "заколот" Пригожина був спробою отримати нові важелі впливу, то він спрацював: схоже, Путін був змушений піти на компроміс із ренегатом, кажуть кілька співробітників служби безпеки та Володимир Осєчкін, засновник Gulagu.net.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив WP, що всі оцінки, викладені вище, – це "нісенітниця" від "людей, які не мають інформації".