Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова на два месяца

Печерский районный суд Киева 25 июля арестовал бывшего главу Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова на два месяца с возможностью освобождения под залог 150 млн. грн, сообщает Деловая столица.

Прокуратура просила арест без права внесения залога, сообщает "Ґрати".

В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

Борисов в суде не признал вину, заверил, что от следствия не скрывался и сам добровольно приехал из Одессы в Киев, а задержали его вблизи главного следственного управления Государственного бюро расследований, куда направлялся с адвокатами.

Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Экс-военкому грозит 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось, 24 июля сотрудники ДБР задержали бывшего главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова.

Ранее журналисты нашли в Испании элитное поместье стоимостью более 3 миллионов евро и офис, принадлежащие матери и жене начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Кроме того, супруги владеют несколькими дорогими автомобилями, в том числе Mercedes Gelendvagen.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков также сообщил, что Евгений Борисов незаконно обогатился по меньшей мере на 188 миллионов гривен.

В Сухопутных войсках отметили, что Вооруженные силы Украины будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения начальника Одесского военкомата.