Суд заарештував колишнього одеського військкома Борисова на два місяці

Печерський районний суд Києва 25 липня заарештував колишнього голову Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова на два місяці з можливістю звільнення під заставу 150 млн грн, повідомляє Ділова столиця.

Прокуратура просила арешт без права внесення застави, повідомляє "Ґрати".

У суді прокурор заявив, що Борисов переховувався від слідства, змінював номер телефону та адресу.

Борисов в суді не визнав провину, запевнив, що від слідства не переховувався і сам добровільно приїхав з Одеси до Києва, а затримали його поблизу головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, куди він прямував з адвокатами.

Адвокати просили суд відмовити прокуратурі і обрати йому запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою.

Ексвоєнкому загрожує 10 років тюрми.

Як повідомлялось, 24 липня співробітники ДБР затримали колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.

Раніше журналісти відшукали в Іспанії елітний маєток вартістю понад 3 мільйони євро та офіс, що належать матері та дружині начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Крім того, подружжя володіє кількома дорогими автівками, зокрема Mercedes Gelendvagen.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков також повідомив, що Євген Борисов незаконно збагатився щонайменше на 188 мільйонів гривень.

У Сухопутних військах зазначили, що Збройні сили України сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення начальника Одеського військкомату.