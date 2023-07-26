Беспилотник ВСУ спас жизнь украинским танкистам

Благодаря дрону аэроразведгруппы Makhno удалось найти и вывести к своим танкистам, потерявшим технику где-то на Запорожском направлении. Видео спасательной операции бойцы опубликовали в Instagram, сообщает Новое время.

На нем, в частности, зафиксировано, как операторы дронов цепляют к ним воду, лекарства и записку с соответствующими рекомендациями, после чего сбрасывают их защитникам с 1-й танковой бригады ВСУ, скрывшихся в траве.

"Пейте воду и идите за дроном" , - говорилось в послании.

Благодаря этому танкисты успешно добрались до дружеских позиций, после чего их эвакуировали.

"Откровенно, слова лишние! Мы просто выполняем свой долг превыше всего и невероятно счастливы, что удалось вернуть домой собратьев" , - отметили в Makhno.