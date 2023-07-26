Безпілотник ЗСУ врятував життя українським танкістам

Завдяки дрону аеророзвідгрупи Makhno вдалося знайти та вивести до своїх танкістів, які втратили техніку десь на Запорізькому напрямку. Відео рятувальної операції бійці опублікували в Instagram, повідомляє Новое время.

На ньому, зокрема, зафіксовано, як оператори дронів чіпляють до них воду, ліки та записку з відповідними рекомендаціями, після чого скидають їх захисникам із 1-ї танкової бригади ЗСУ, які сховалися у траві.

"Пийте воду і йдіть за дроном" , — йшлося у посланні.

Завдяки цьому танкісти успішно дісталися до дружніх позицій, після чого їх евакуювали.