Молдова высылает 45 российских дипломатов (Обновлено)

Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25. Об этом во время брифинга заявил спикер премьер-министра Дорина Речана Даниэль Водэ, сообщает Европейская правда.

По его словам, количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников сокращено до 15.

"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел" , – сказал Водэ.

Сокращение количества персонала в российском посольстве накануне анонсировал﻿ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Впоследствии советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям Игорь Захаров уточнил, что власти приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России.

В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ – это меньше, чем распорядилось сократить правительство в Кишиневе. Разницу в цифрах, вероятно, можно объяснить тем, что некоторые должности в посольстве были незаполненными.

Ранее было опубликовано﻿ расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.