Молдова висилає 45 російських дипломатів (Оновлено)

Уряд Молдови оголосив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі скоротять з 84 до 25.﻿ Про це під час брифінгу заявив речник прем'єр-міністра Доріна Речана Даніель Воде, повідомляє Європейська правда.

За його словами, кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників – до 15.

"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ" , – сказав Воде.

Скорочення кількості персоналу в російському посольстві напередодні анонсував﻿ міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Згодом радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров уточнив, що влада ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії.

У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ – це менше, ніж розпорядився скоротити уряд у Кишиневі. Різницю у цифрах, ймовірно, можна пояснити тим, що деякі посади у посольстві були незаповненими.

Раніше було опубліковано﻿ розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.