Молдова скоротить чисельність посольства РФ на тлі шпигунського скандалу

Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства РФ у Кишиневі на тлі розслідування про стеження російських спецслужб. Про це на засіданні уряду Молдови оголосив міністр закордонних справ Ніку Попеску, повідомляє Європейська правда.

"Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову" , – сказав він.

Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.

"Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії" , – заявив міністр.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

Раніше було опубліковано﻿ розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.