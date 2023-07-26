Шойгу хочет усилить оборонное сотрудничество с Северной Кореей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о желании "усилить оборонное сотрудничество" во время визита в Северную Корею. Об этом он сообщил во время переговоров со своим коллегой из КНДР Кан Сун Намом в Пхеньяне, цитируют его кремлевские пропагандистские медиа, сообщает Лига.net.

По его словам, он "убежден, что переговоры будут способствовать укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами".

Официально Шойгу приехал в Пхеньян, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны".

Кроме него, в Северную Корею приглашена делегация из Китая.

КНДР имеет в распоряжении огромные запасы снарядов для артиллерии и минометов советского образца калибров 152, 122 и 120 мм.