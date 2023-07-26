Шойгу хоче посилити оборонну співпрацю з Північною Кореєю

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про бажання "посилити оборонну співпрацю" під час візиту до Північної Кореї. Про це він повідомив під час переговорів зі своїм колегою із КНДР Кан Сун Намом у Пхеньяні, цитують його кремлівські пропагандистські медіа, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він "переконаний, що переговори сприятимуть зміцненню співробітництва між оборонними відомствами".

Офіційно Шойгу приїхав до Пхеньяну, щоб взяти участь у "урочистостях на честь 70-річчя закінчення Корейської війни".

Крім нього, до Північної Кореї запрошено делегацію з Китаю.

КНДР має у своєму розпорядженні величезні запаси снарядів для артилерії та мінометів радянського зразка калібрів 152, 122 та 120 мм.