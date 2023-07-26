55% украинцев хотят смотреть фильмы с украинским дубляжом – опрос
55% украинцев высказались за просмотр англоязычных фильмов с украинским дубляжем, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные 26 июля, сообщает Радио Свобода.
"Отвечая на вопрос: "Если бы у Вас были следующие варианты просмотра англоязычного фильма, который Вы очень хотели бы просмотреть, какой вариант Вы выбрали бы?", лишь 8% респондентов предпочли бы просмотр английского языка с субтитрами, еще 2% – просмотр английского языком без субтитров. 55% – просмотра фильма, дублированного на украинском языке, 16% – дублированного на украинском языке с субтитрами на английском, 7% – дублированного на русском языке", – говорится в сообщении.
Авторы исследования отметили, что низкая поддержка демонстрации фильмов на английском языке обусловлена низким уровнем владения английским.
"Лишь 1% опрошенных ответили, что владеют им свободно, 7,5% – что могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно, 19% – что могут немного читать, писать или говорить на английском, но плохо, 27% – что ориентируюсь в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут вовсе, 44% – совсем не знают английского языка", – сообщили в Центре Разумкова.
Опрос был проведен 5-11 июля 2023 методом face-to-face во всех регионах Украины (за исключением оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия). Всего опрошено 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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