55% українців хочуть дивитися фільми з українським дубляжем – опитування
55% українців висловилися за перегляд англомовних фільмів з українським дубляжем, свідчать дані опитування Центру Разумкова, оприлюднені 26 липня, повідомляє Радіо Свобода.
"Відповідаючи на запитання: "Якби у Вас були наступні варіанти перегляду англомовного фільму, який Ви дуже хотіли би переглянути, який варіант Ви обрали б?", лише 8% респондентів віддали б перевагу перегляду англійською мовою з субтитрами, ще 2% – перегляду англійською мовою без субтитрів. 55% – перегляду фільму, дубльованого українською мовою, 16% – дубльованого українською мовою з субтитрами англійською, 7% – дубльованого російською мовою", – йдеться в повідомленні.
Автори дослідження зауважили, що низька підтримка демонстрації фільмів англійською мовою зумовлена низьким рівнем володіння англійською.
"Лише 1% опитаних відповіли, що володіють нею вільно, 7,5% – що можуть читати, писати і говорити англійською, але не володіють нею вільно, 19% – що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано, 27% – що орієнтуюся в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім, 44% – що зовсім не знають англійської мови", – повідомили в Центрі Разумкова.
Опитування було проведене 5-11 липня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму і територій, на яких тривають бойові дії). Загалом опитано 2 017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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