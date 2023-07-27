РФ может нанести новые удары по Украине в следующие дни – Гуменюк

Российские войска, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения, в ближайшие дни возможны новые массированные удары﻿. Об этом заяила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Однозначно тактика комбинированных атак для них считается успешной. Они видят определенные результаты. Как правило, есть попадания во время такой напряженной работы. Тем более, что они использовали и волнообразную тактику с чередованием различных видов вооружения, и одновременные атаки средствами с разными характеристиками и носителями" , — сказала она.

По мнению Гуменюк, такие атаки будут повторяться, это "совершенно очевидно".

"Вероятно, из-за непостоянства погоды будет выдержана определенная пауза, но следующие дни будут достаточно тревожными" , — предупредила спикер.

Ранее сообщалось, что в ходе двух ракетных атак 26 июля силы противовоздушной обороны Украины уничтожили﻿ 36 вражеских крылатых ракет.