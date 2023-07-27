РФ може завдати нових ударів по Україні у наступні дні – Гуменюк
Російські війська, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння, найближчими днями можливі нові масовані удари. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували й хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками та носіями", — сказала вона.
На переконання Гуменюк, такі атаки повторюватимуться, це "абсолютно очевидно".
"Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними", — попередила речниця.
Раніше повідомлялося, що під час двох ракетних атак 26 липня сили протиповітряної оборони України знищили 36 ворожих крилатих ракет.