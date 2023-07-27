РФ може завдати нових ударів по Україні у наступні дні – Гуменюк

Російські війська, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння, найближчими днями можливі нові масовані удари﻿. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували й хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками та носіями" , — сказала вона.

На переконання Гуменюк, такі атаки повторюватимуться, це "абсолютно очевидно".

"Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними" , — попередила речниця.

Раніше повідомлялося, що під час двох ракетних атак 26 липня сили протиповітряної оборони України знищили﻿ 36 ворожих крилатих ракет.