Россия ночью обстреляла Одесщину "Калибрамы", есть погибший – ОВА

Россия ночью обстреляла Одесщину "Калибрамы", есть погибший – ОВА
Фото: ракета flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Целью атаки оккупантов была портовая инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, россияне нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр", которые запустили с подводной лодки в Черном море.

"В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля", – сообщил он.

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