Росія вночі обстріляла Одещину "Калібрами", є загиблий – ОВА
Вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Окупанти цілились в портову інфраструктуру регіону.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, росіяни завдали ударів крилатими ракетами "Калібр", які запустили з підводного човна в Чорному морі.
"Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі", – повідомив він.