Росія вночі обстріляла Одещину "Калібрами", є загиблий – ОВА

Росія вночі обстріляла Одещину "Калібрами", є загиблий – ОВА
Фото: ракета flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Окупанти цілились в портову інфраструктуру регіону.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, росіяни завдали ударів крилатими ракетами "Калібр", які запустили з підводного човна в Чорному морі.

"Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі", – повідомив він.

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