Россияне сбросили на Харьковщину авиабомбу, погиб человек – ОВА

Минувшей ночью россияне нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погибла 74-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, ракета попала рядом с пятиэтажным домом, само здание повреждено, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом.

Фото: facebook.com/synegubov.official

Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов, добавили в ОВА.