Росіяни скинули на Харківщину авіабомбу, загинула людина – ОВА

Минулої ночі росіяни завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка, ще троє людей постраждали.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ракета влучила поруч з п'ятиповерховим будинком, сама будівля пошкоджена, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Фото: facebook.com/synegubov.official

Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів, додали в ОВА.