Росіяни скинули на Харківщину авіабомбу, загинула людина – ОВА
Минулої ночі росіяни завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по селищу Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка, ще троє людей постраждали.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, ракета влучила поруч з п'ятиповерховим будинком, сама будівля пошкоджена, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.
Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.
Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів, додали в ОВА.