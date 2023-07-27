Нацбанк резко снизил учетную ставку

Сегодня, в четверг 27 июля, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 25 до 22% годовых с 28 июля 2023 года. Ставка 25% действовала больше года - с 3 июня 2022 года.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, именно стремительное замедление инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки. С учетом этих факторов, а также наличия высокого уровня международных резервов НБУ и результативности комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности гривневых активов, Правление НБУ приняло решение начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский прогноз (согласно которому предполагалось, что снижение ставки начнется в октябре 2023 года – Ред.)

Что это означает для населения и как повлияет на курс доллара?

Снижение учетной ставки сразу на 3% - сигнал коммерческим банкам, что гривна стабильна, и можно начать снижение ее стоимости, не особо опасаясь оттока депозитов из банков. Следовательно, уже в ближайшие недели следует ожидать, что банки сначала перестанут повышать депозитные ставки по сравнению с уже имеющимися, а затем начнут постепенно их снижать, постепенно переориентируя население на более длительные депозиты (от 6 месяцев и больше). Это значит, что тем, кто собирался открыть в банке депозит в национальной валюте, следует поторопиться: высокие ставки не будут сохраняться долго.

В то же время снижение процентных ставок по депозитам населения на фоне начавшегося роста курса доллара может еще больше подтолкнуть украинцев к решению забирать гривну из банков и опять переводить ее в валюту. Как результат, вырастет и спрос на наличную валюту, а следовательно, будет расти и курс доллара. Разница в стоимости между официальным курсом доллара и рыночным наличным курсом также вырастет.

Как сильно может подорожать доллар?

С учетом того, что сегодня, 27 июля, в Киеве оптовые обменные пункты уже продают доллар по 37,60-37,65 гривен, есть шанс, что в течение двух-трех недель стоимость наличного «американца» может вновь достичь отметки 38 гривен.