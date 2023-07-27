Нацбанк різко знизив облікову ставку

Сьогодні, у четвер, 27 липня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 25 до 22% річних з 28 липня 2023 року. Ставка 25% діяла більше року – з 3 червня 2022 року.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, саме стрімке уповільнення інфляції та стабільна ситуація на валютному ринку уможливили початок циклу зниження облікової ставки. З урахуванням цих факторів, а також наявності високого рівня міжнародних резервів НБУ та результативності комплексу заходів, спрямованих на підвищення привабливості гривневих активів, Правління НБУ прийняло рішення розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз (згідно з яким передбачалося, що зниження ставки розпочнеться у жовтні 2023 року – Ред.)

Що це означає для населення та як вплине на курс долара?

Зниження облікової ставки одразу на 3% - сигнал комерційним банкам, що гривня стабільна, і можна розпочати зниження її вартості, не особливо побоюючись відтоку депозитів із банків. Отже, вже найближчими тижнями слід очікувати, що банки спочатку перестануть підвищувати депозитні ставки в порівнянні з наявними, а потім почнуть поступово їх знижувати, поступово переорієнтуючи населення на більш тривалі депозити (від 6 місяців і більше). Це означає, що тим, хто збирався відкрити в банку депозит у національній валюті, слід поквапитися: високі ставки довго не зберігатимуться.

Водночас зниження процентних ставок за депозитами населення на тлі зростання курсу долара, що почалося, може ще більше підштовхнути українців до рішення забирати гривню з банків і знову переводити її у валюту. Як результат, зросте і попит на готівкову валюту, а отже, зростатиме і курс долара. Різниця у вартості між офіційним курсом долара та ринковим готівковим курсом також зросте.

Як сильно може подорожчати долар?

Зважаючи на те, що сьогодні, 27 липня, у Києві оптові обмінні пункти вже продають долар по 37,60-37,65 гривень, є шанс, що протягом двох-трьох тижнів вартість готівкового «американця» може знову досягти позначки 38 гривень.