Россияне угрожают гражданским судам в Черном море (аудио)

Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Военные корабли агрессора продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

Накануне пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.