Росіяни погрожують цивільним судам у Чорному морі (аудіо)
Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Військові кораблі агресора продовжують поводитись нахабно і зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права.
Напередодні прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, яке проходило неподалік одного з морських портів України.
Як свідчить радіоперехоплення, росіяни питають спочатку про прапор країни, під яким йде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.
"Я попереджаю вас про заборону руху в порти України. Також перевезення судном будь-якого вантажу в Україну вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої слідує судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні. Прийом" , - йдеться в аудіоперехопленні.