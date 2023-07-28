Росіяни погрожують цивільним судам у Чорному морі (аудіо)

Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Військові кораблі агресора продовжують поводитись нахабно і зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права.

Напередодні прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, яке проходило неподалік одного з морських портів України.

Як свідчить радіоперехоплення, росіяни питають спочатку про прапор країни, під яким йде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.