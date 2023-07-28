В оккупированном Донецке прилетело в здание МВД террористов – Андрющенко
Российские пропагандисты сообщают о попадании в оккупированном Донецке в здание террористического "МВД ДНР", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандистские Telegram-каналы.
Андрющенко публикует видео, что в Донецке прилетело в здание так называемого "МВД ДНР".
Также он публикует видео о взрывах в российском Ростове и Таганроге.
Пропагандисты "РИА Новости" заявили, о прилете по району площади Дзержинского в центре оккупированного Донецка. Оккупанты утверждают, что в зоне поражения оказались "сквер и ряд магазинов" и не упоминают о здании так называемого "МВД".
Они сообщают, что обошлось без пострадавших.