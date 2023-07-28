В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю МВС терористів – Андрющенко

Російські пропагандисти повідомляють про влучання в окупованому Донецьку в будівлю терористичного "МВС ДНР", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пропагандистські Telegram-канали.

Андрющенко публікує відео, що в Донецьку прилетіло у будівлу так званого "МВС ДНР".

Також він публікує відео про вибухи в російському Ростові та Таганрозі.

Пропагандисти "РИА Новости" заявили, про приліт по району площі Дзержинського в центрі окупованого Донецька. Окупанти ставерджують, що у зоні ураження опинилися "сквер і низка магазинів" та не згадують про будівлю так званого "МВС".

Вони повідомляють, що обійшлося без постраждалих.