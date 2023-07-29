В ближайшее время бензин будет дорожать каждую неделю, — эксперт

Каждую неделю в течение следующего месяца стоимость бензина будет расти до двух гривен, сообщает Деловая столица.

Такой прогноз сообщил основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В Украине цены на горючее уже осенью могут подняться до 60 гривен за литр. На это влияет постепенное повышение стоимости цен на нефть в мире. По словам эксперта, рост цен на горючее будет происходить из-за сокращения добычи сырой нефти по Саудовской Аравии. Сейчас цены на топливо начали подниматься по всему миру.

"90 долларов бочка нефти на мировом рынке равна 60 гривен литр бензина на АЗС в Украине. В течение августа нефть будет дорожать до 90 долларов. Котировки дизеля идет как нить за иглой. На колонке цена меняется по средней закупке сетей АЗС за последние 2-3 недели. То есть, в середине сентября все произойдет" , – подчеркнул Дмитрий Леушкин.

Он также добавил, что это еще более оптимистичный сценарий. Скорее всего, стоимость горючего к концу лета еженедельно будут расти на 1-2 гривны.