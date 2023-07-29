Найближчим часом бензин дорожчатиме щотижня, — експерт

Кожний тиждень протягом наступного місяця вартість бензину зростатиме до двох гривень, повідомляє Ділова столиця.

Такий прогноз повідомив засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін.

В Україні ціни на пальне вже восени можуть піднятися до 60 гривень за літр. На це впливає поступове збільшення вартості цін на нафту в світі. За словами експерта, зростання цін на пальне буде відбуватися через скорочення видобутку сирої нафти Саудівською Аравією. Наразі, ціни на пальне почали підійматися у всьому світі.

"90 доларів бочка нафти на світовому ринку дорівнює 60 гривень літр бензину на АЗС в Україні. Протягом серпня нафта дорожчатиме до 90 доларів. Котирування дизеля йде як нитка за голкою. На колонці ціна змінюється за середньою закупівлею мереж АЗС за останні 2-3 тижні. Тобто у середині вересня все станеться" , – наголосив Дмитро Льоушкін.

Він також додав, що це ще оптимістичний сценарій. Найімовірніше, вартість пального до кінця літа щотижня зростатимуть на 1-2 гривні.