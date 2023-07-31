В Брянской области беспилотник атаковал полицейский участок – очевидцы

В Брянской области (РФ) произошел взрыв в Трубчевске вечером в воскресенье, после чего в населенном пункте пропала электроэнергия. По словам местных жителей, неизвестный беспилотник атаковал здание отдела полиции, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В результате инцидента в здании зафиксировано повреждение крыши, а также были выбиты окна.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также правоохранители. Отмечается, что в районе местного отделения полиции была перекрыта дорога.

В пабликах пишут о том, что п зданию ударил беспилотник. Через некоторое время в городе пропал свет.

Данных о возможных пострадавших нет.

Также в сети публикуют кадры с места ЧП.