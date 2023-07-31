У Брянській області безпілотник атакував поліцейський відділок – очевидці

У Брянській області (РФ) стався вибух у Трубчевську ввечері в неділю, після чого у населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Внаслідок інциденту у будівлі зафіксовано пошкодження даху, а також було вибито вікна.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Зазначається, що в районі місцевого відділення поліції було перекрито дорогу.

У пабліках пишуть про те, що по будівлі вдарив безпілотник. Через деякий час у місті зникло світло.

Даних щодо можливих постраждалих немає.

Також у мережі публікують кадри з місця НП.