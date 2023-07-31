У Брянській області безпілотник атакував поліцейський відділок – очевидці
У Брянській області (РФ) стався вибух у Трубчевську ввечері в неділю, після чого у населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Внаслідок інциденту у будівлі зафіксовано пошкодження даху, а також було вибито вікна.
На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Зазначається, що в районі місцевого відділення поліції було перекрито дорогу.
У пабліках пишуть про те, що по будівлі вдарив безпілотник. Через деякий час у місті зникло світло.
Даних щодо можливих постраждалих немає.
Також у мережі публікують кадри з місця НП.