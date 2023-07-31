Оккупанты выпустили по Херсонщине более 350 снарядов - ОВА

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили по Херсонской области 358 снарядов. В результате обстрелов получили ранения 5 человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В течение 30 июля противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и беспилотников. По Херсону враг выпустил 36 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, а также на территорию и постройки завода и предприятия в Херсоне.