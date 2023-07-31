Окупанти випустили по Херсонщині понад 350 снарядів – ОВА
За минулу добу російські окупанти випустили по Херсонській області 358 снарядів. Внаслідок обстрілів отримали поранення 5 людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Впродовж 30 липня противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та безпілотників. Зокрема, по Херсону ворог випустив 36 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, а також на територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.