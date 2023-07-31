Карты боевых действий и ситуация на фронте от ISW

Оккупационные войска, возможно, недавно усилили наступательную активность по направлению Сватово-Кременная, чтобы воспользоваться преимуществами оперативной сосредоточенности Украины на более критических участках фронта, но вряд ли добьются значительного прогресса в наступлении. Об этом говорится в сегодняшнем отчете Институту изучения войны, сообщает Зеркало недели.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наземные атаки на линии Сватово-Кременная, но не продвигались. В Минобороны России заявили, что подразделения российской центральной группировки войск отразили три украинских атаки вблизи Ковалевки (10 км юго-западнее Сватвого) и в районе Серебрянского леса.

РФ перебрасывает резервы под Бахмут

Украинские войска 30 июля продолжали наступательные действия в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших, но постоянных успехов на южном фланге Бахмута и что российские силы продолжают взимать резервы в этот район.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки (6 км юго-западнее), а один милблогер сообщил, что российские силы отступили к востоку от железнодорожной линии в районе Клищиевки.

Несколько российских источников расшерили кадры, на которых якобы видно, как элементы батальона «Привид» 4-й мотострелковой бригады «ЛНР» атакуют украинские позиции в окрестностях Клещиевки.

Российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе Бахмута 30 июля. Российские и украинские источники сообщили, что российские войска продолжают сдерживать украинское продвижение к юго-западу и северо-западу от Бахмута. Украинский Генштаб, в частности, не подтвердил никакие наземные обстрелы России вблизи Бахмута в течение дня.

30 июля российские войска продолжали наземные атаки на юго-западные окраины города Донецка, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Победы (оба на юго-западной окраине Донецка).

Представитель украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень 30 июля отметил, что российские войска ужесточили штурмовые действия в Марьинке и интенсивнее используют штурмовые отряды «Шторм-З».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска ужесточили использование танков и БМП во время штурма Марьинки. Российские милблогеры утверждали, что бои продолжались на западной окраине Марьинки, но российские войска не смогли продвинуться.

Южная ось

Украинские войска вели контрследующие операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской области, но 30 июля не подтвердили наступление. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 29 июля сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются по Бердянскому направлению (западный Донецк – восточный Запорожская область).

Представитель российской Восточной группировки войск Олег Чехов и другой российский источник заявили 30 июля, что российские войска отразили украинские атаки в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайрского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российский источник ошибочно сравнил усилия Украины по увольнению Старомайорского с украинским контролем над Пятихатками. Источник утверждает, что российские войска каждый день обстреливают украинские позиции в Старомайорском, но украинские силы отказываются отступать. Milblogger проводит неточное сравнение между ситуациями в Старомайорском и Пятихатках, поскольку у российских сил гораздо глубже и сложнее линии обороны на западе Запорожской области, чем на западе Донецкой области, а рельеф местности и общий состав российских и украинских сил отличаются. значительно.

Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не производили подтвержденных наступлений 30 июля. 29 июля Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются по мелитопольскому направлению (на западе Запорожской области). Российский милблогер утверждал, что на прошлой неделе украинские силы продвинулись к северо-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Вербового (17 км к юго-востоку от Орехова). Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботиного.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области и достигли наступления 30 июля. Российский милблогер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Роботино и восстановили ранее утраченные позиции к северо-востоку от Роботина. На кадрах, увеличенных 29 и 30 июля, якобы видно, как в Запорожском направлении действуют подразделения спецподразделения «Осман», а вблизи с. Работа.

Кажется , российские силы не желают или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, следующие в Украину через Черное море, несмотря на якобы выдвинутые для этого условия. На морских снимках, опубликованных 30 июля, видно, как три гражданских корабля сообщают о пункте назначения в Украину через систему автоматической идентификации (AIS) и направляются в Украину без остановки и обыска Черноморским флотом России.

ISW ранее прогнозировала, что российские военно-морские элементы в Черном море, похоже, устанавливали условия для остановки и обыска нейтральных судов по желанию, и российские СМИ сообщили несколько таких случаев за последнюю неделю. [43] Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно приплыли к Украине, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски.