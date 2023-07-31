Карти бойових дій та ситуація на фронті від ISW

Окупаційні війська, можливо, нещодавно посилили наступальну активність за напрямом Сватово-Кремінна, щоб скористатися перевагами оперативної зосередженості України на критичніших ділянках фронту, але навряд чи досягнуть значного прогресу в наступі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Дзеркало тижня.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наземні атаки на лінії Сватово-Кременна, але не просувалися. У Міноборони Росії заявили, що підрозділи російського центрального угруповання військ відбили три українські атаки поблизу Ковалівки (10 км на південний захід від Сватвого) і в районі Серебрянського лісу.

РФ перекидає резерви під Бахмут

Українські війська 30 липня продовжували наступальні дії в районі Бахмута і не досягли підтверджених успіхів. Українські військові джерела повідомили, що ЗСУ досягають невеликих, але постійних успіхів на південному фланзі Бахмута, і що російські сили продовжують стягувати резерви в цей район.

Російські міліблогери стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (6 км на південний захід), а один міліблогер повідомив, що російські сили відступили на схід від залізничної лінії в районі Кліщіївки.

Декілька російських джерел розшерили кадри, на яких нібито видно, як елементи батальйону «Привид» 4-ї мотострілецької бригади «ЛНР» атакують українські позиції на околицях Кліщіївки.

Російські війська не робили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак у районі Бахмута 30 липня. Російські та українські джерела повідомили, що російські війська продовжують стримувати український поступ на південний захід і північний захід від Бахмута. Український Генштаб, зокрема, не підтвердив жодного наземного обстрілу Росії поблизу Бахмута протягом дня.

30 липня російські війська продовжували наземні атаки на південно-західні околиці міста Донецька, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Перемоги (обидва на південно-західній околиці Донецька).

Представник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень 30 липня зазначив, що російські війська посилили штурмові дії в Мар'їнці та інтенсивніше використовують штурмові загони «Шторм-З».

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська посилили використання танків та БМП під час штурму Мар'їнки. Російські міліблогери стверджували, що бої тривали на західній околиці Мар'їнки, але російські війська не змогли просунутися.

Південна вісь

Українські війська вели контрнаступні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької області, але 30 липня не підтвердили наступ. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 29 липня повідомила, що українські війська поступово просуваються Бердянським напрямом (західний Донецьк – східний Запорізька область).

Представник російського Східного угруповання військ Олег Чехов та інше російське джерело заявили 30 липня, що російські війська відбили українські атаки у напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайрського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російське джерело помилково порівняло зусилля України зі звільнення Старомайорського з українським контролем над П'ятихатками. Джерело стверджує, що російські війська щодня обстрілюють українські позиції у Старомайорському, але українські сили відмовляються відступати. Milblogger проводить неточне порівняння між ситуаціями у Старомайорському та П'ятихатках, оскільки у російських сил набагато глибші та складніші лінії оборони на заході Запорізької області, ніж на заході Донецької області, а рельєф місцевості та загальний склад російських та українських сил відрізняються. значно.

Українські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але не робили підтверджених наступів 30 липня. 29 липня Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються мелітопольським напрямом (на заході Запорізької області). Російський мілблогер стверджував, що минулого тижня українські сили просунулися на північний схід від Роботино (10 км на південь від Орєхова) у напрямку Вербового (17 км на південний схід від Орєхова). Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки у західній Запорізькій області та досягли настання 30 липня. Російський мілігер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Роботино і відновили раніше втрачені позиції на північний схід від Роботина. На кадрах, збільшених 29 та 30 липня, нібито видно, як у Запорізькому напрямку діють підрозділи спецпідрозділу «Осман», а поблизу с. Робота.

Здається, російські сили не бажають або не можуть примусово зупиняти та обшукувати нейтральні судна, які прямують в Україну через Чорне море, незважаючи на нібито висунуті для цього умови. На морських знімках, опублікованих 30 липня, видно, як три цивільні кораблі повідомляють про пункт призначення в Україну через систему автоматичної ідентифікації (AIS) і прямують до України без зупинки та обшуку Чорноморським флотом Росії.

ISW раніше прогнозувала, що російські військово-морські елементи у Чорному морі, схоже, встановлювали умови для зупинки та обшуку нейтральних судів за бажанням, і російські ЗМІ повідомили кілька таких випадків за останній тиждень. [43] Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не може проводити такі обшуки.