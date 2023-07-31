Утренний обстрел центра Херсона: в ОВА сообщили об одном погибшем

Утренний обстрел центра Херсона: в ОВА сообщили об одном погибшем
Фото: t.me/olexandrprokudin

Утром 31 июля российские оккупанты обстреляли центр Херсона из системы залпового огня "Град". Погиб работник коммунального предприятия.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел произошел около 8:20 понедельника.

"Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – сообщил Прокудин.

Также ранения получили два работника коммунального предприятия. В результате обстрела они получили контузии, их госпитализировали в медучреждение.

0ab6e72a820fa4217d33c.png
Фото: t.me/olexandrprokudin

Новости

Популярные темы форума

analytics