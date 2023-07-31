Утренний обстрел центра Херсона: в ОВА сообщили об одном погибшем
Утром 31 июля российские оккупанты обстреляли центр Херсона из системы залпового огня "Град". Погиб работник коммунального предприятия.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел произошел около 8:20 понедельника.
"Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – сообщил Прокудин.
Также ранения получили два работника коммунального предприятия. В результате обстрела они получили контузии, их госпитализировали в медучреждение.