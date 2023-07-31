Ранковий обстріл центру Херсона: в ОВА повідомили про одного загиблого

Ранковий обстріл центру Херсона: в ОВА повідомили про одного загиблого
Фото: t.me/olexandrprokudin

Вранці 31 липня російські окупанти обстріляли центр Херсона з системи залпового вогню "Град". Загинув працівник комунального підприємства.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл стався приблизно о 8:20 понеділка.

"Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", – повідомив Прокудін.

Також поранення отримали двоє працівників комунального підприємства. Внаслідок обстрілу вони отримали контузії, їх шпиталізували до медзакладу.

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Фото: t.me/olexandrprokudin

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