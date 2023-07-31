Украина зимой одновременно включит все атомные энергоблоки – Миэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов Украина будет одновременно использовать все девять атомных энергоблоков, расположенных на свободной территории, сообщает Лига.Бизнес.

"В течение ноября и до марта все блоки, находящиеся на контролируемой Украиной территории, будут работать на 100%, тем самым мы планируем обеспечить почти 8 000 МВт мощности" , – сказал Галущенко.

По его словам, ремонты атомных энергоблоков проходят с опережением графика.

Министр также рассказал о ремонтных работах, которые ведутся на объектах тепловой и гидрогенерации. Благодаря им планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности.