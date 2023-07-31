Україна взимку одночасно включить усі атомні енергоблоки – Міенерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що для стабільного проходження опалювального сезону 2023-2024 років Україна буде одночасно використовувати всі дев'ять атомних енергоблоків, що розташовані на вільній території, повідомляє ЛігаБізнес.

"Протягом листопада і до березня усі блоки, які є на контрольованій Україною території, будуть працювати на 100%, тим самим ми плануємо забезпечити майже 8 000 МВт потужності" , – сказав Галущенко.

За його словами, ремонти атомних енергоблоків відбуваються з випередженням графіка.

Міністр також розказав про ремонтні роботи, які ведуться на об’єктах теплової та гідрогенерації. Завдяки їм планується додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.