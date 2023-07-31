Покой и безмятежность на украинском наличном валютном рынке сменились «штормовой погодой». На прошлой неделе доллар, более двух месяцев колебавшийся в пределах 10-15 копеек, начал резко идти вверх. В четверг 27 июля – день, когда заседало правление НБУ по вопросам монетарной политики – цена оптовой продажи наличного «американца» в столице достигла 37,73-37,75 гривен, а в розницу некоторые обменки начали продавать доллар по 38,00 гривен.

Впрочем, рост на этот раз продолжался недолго. Уже во второй половине дня четверга ценники на наличную американскую валюту опять пошли вниз. Особенно ярко это проявилось в понедельник 31 июля: всего за полдня доллар в Киеве подешевел на 20 копеек – с 37,50 до 37,30 гривен. По такой цене продавали купюры старого образца (т.н. «белый» доллар), а «синий» (нового образца) доллар котировался на 10 копеек дороже. Т.е. за четверо суток цена наличного доллара упала на 33-35 копеек.

Что же произошло, почему падает доллар и причем тут Нацбанк?

Сразу несколько факторов сыграли против роста курса доллара и помогли сбить начинающийся ажиотаж. Прежде всего, решающее влияние оказал тот факт, что представители Национального банка ни слова не сказали о предстоящем изменении официального курса доллара. Не секрет, что на валютном рынке были ожидания того, что НБУ может параллельно со снижением учетной ставки изменить официальный курс в сторону увеличения. Но финансисты с Институтской,9 не только не стали это делать, но и в очередной раз заявили об отсутствии предпосылок для такого решения. Это сразу же успокоило рынок. Те, кто придерживали доллар и не продавали его, сразу же направились в обменки. Резкий рост предложения сыграл злую шутку с теми, кто покупал в эти дни доллар: уже к вечеру пятницы 28 июля цена продажи стала ниже, чем в четверг доллар покупали. Как следствие, те, кто выждал и не купил доллар по дорогой цене, выиграли.

Сыграл свою роль и фактор конца месяца. Как известно, в последние дни каждого месяца предложение валюты растет, т.к. многим надо вносить платежи в банк: рассчитываться по кредитам и кредитным картам, платить в бюджет и т.п. В итоге, один фактор наложился на другой и усилил его.

Наконец, как только доллар стал дороже 37,50 гривен, вновь активизировались банковские клиенты, оформляющие т.н. "конвертационные" депозиты, т.е. вносящие в банк гривну с целью размещения ее на валютном депозите на срок 3-4 месяца. Для того, чтобы это сделать, они сначала продали в обменниках имеющиеся доллары по цене 37,50-37,60 гривен, а затем фактически купили в банке безналичную валюту (через депозит) по 37,00-37,20 гривен. Решение Национального банка в июле 2022 года внедрить подобные депозиты в коммерческих банках было очень мудрым и дальновидным: теперь наличие такой возможности играет роль дополнительного демпфера, тормозящего рост курса доллара, как только он поднимается выше определенной отметки.

Как следствие, доллар вновь вернулся в обозначенный нами ранее коридор 37,10-37,50 гривен.

Когда доллар пойдет вверх?

Тем не менее, календарный фактор еще может заявить о себе. Близость осени и сложившиеся представления о том, что в конце лета доллар традиционно начинает дорожать, будут оказывать психологическое воздействие на настроения украинцев.

Как мы ранее заявляли, в августе шансы, что доллар выйдет из упомянутого диапазона и продолжит рост в направлении отметки 38 гривен, существенно вырастут. Самый вероятный период, когда доллар вновь может пойти вверх, - третья декада августа. Многое будет зависеть от политики банков: если они начнут вслед за Нацбанком снижать процентные ставки по депозитам, часть клиентов может принять решение забрать свои гривневые депозиты и конвертировать их в доллар.

Тем не менее, аналитики портала «Курс Украины» считают, что до 1 сентября доллар вряд ли станет дороже, чем 38,00 гривен. Основной рост придётся на осень.