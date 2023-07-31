Спокій та безтурботність на українському готівковому валютному ринку змінилися на «штормову погоду». Минулого тижня долар, який більше двох місяців коливався в межах 10-15 копійок, почав різко йти вгору. У четвер 27 липня – день, коли засідало правління НБУ з питань монетарної політики – ціна оптового продажу готівкового «американця» у столиці досягла 37,73-37,75 гривень, а в роздріб деякі обмінки почали продавати долар по 38,00 гривень.

Втім, зростання цього разу тривало недовго. Вже у другій половині четверга цінники на готівкову американську валюту знову пішли вниз. Особливо яскраво це проявилося у понеділок 31 липня: лише за півдня долар у Києві подешевшав на 20 копійок – з 37,50 до 37,30 гривень. За такою ціною продавали купюри старого зразка (т.зв. «білий» долар), а «синій» (нового зразка) долар котирувався на 10 копійок дорожче. Тобто. за чотири доби ціна готівкового долара впала на 33-35 копійок.

Що ж сталося, чому падає долар і до чого тут Нацбанк?

Відразу кілька факторів зіграли проти зростання курсу долара і допомогли збити ажіотаж, що починається. Насамперед вирішальний вплив зробив той факт, що представники Національного банку жодного слова не сказали про майбутню зміну офіційного курсу долара. Не секрет, що на валютному ринку були очікування на те, що НБУ може паралельно зі зниженням облікової ставки змінить офіційний курс у бік збільшення. Але фінансисти з Інститутської, 9 не тільки не стали це робити, а й вкотре заявили про відсутність передумов для такого рішення. Це одразу ж заспокоїло ринок. Ті, хто притримували долар і не продавали його, одразу попрямували в обмінки. Різке зростання пропозиції зіграло злий жарт з тими, хто купував у ці дні долар: вже до вечора п'ятниці 28 липня ціна продажу стала нижчою, ніж у четвер долар купували. Як наслідок, ті, хто почекав і не купив долара за дорогою ціною, виграли.

Відіграв свою роль і фактор кінця місяця. Як відомо, останніми днями кожного місяця пропозиція валюти зростає, адже багатьом треба вносити платежі до банку: розраховуватися за кредитами та кредитними картками, платити до бюджету тощо. У результаті один фактор наклався на інший та посилив його.

Нарешті, як тільки долар став дорожчим за 37,50 гривень, знову активізувалися банківські клієнти, які оформлюють т.зв. "конвертаційні" депозити, тобто вносять у банк гривню з метою розміщення її на валютному депозиті терміном 3-4 місяці. Для того щоб це зробити, вони спочатку продали в обмінниках наявні долари за ціною 37,50-37,60 гривень, а потім фактично купили в банку безготівкову валюту (через депозит) по 37,00-37,20 гривень. Рішення Національного банку в липні 2022 року впровадити подібні депозити в комерційних банках було дуже мудрим і далекоглядним: тепер наявність такої можливості відіграє роль додаткового демпфера, який гальмує зростання курсу долара, як тільки він піднімається вище за певну позначку.

Як наслідок, долар знову повернувся до зазначеного нами раніше коридору 37,10-37,50 гривень.

Коли долар піде вгору?

Проте, календарний чинник може заявити про себе. Близькість осені та уявлення про те, що наприкінці літа долар традиційно починає дорожчати, чинитимуть психологічний вплив на настрої українців.

Як ми раніше заявляли, у серпні шанси, що долар вийде зі згаданого діапазону та продовжить зростання у напрямку позначки 38 гривень, суттєво зростуть. Найімовірніший період, коли долар знову може піти вгору, - третя декада серпня. Багато залежатиме від політики банків: якщо вони почнуть слідом за Нацбанком знижувати відсоткові ставки за депозитами, частина клієнтів може ухвалити рішення забрати свої гривневі депозити та конвертувати їх у долар.

Проте, аналітики порталу «Курс України» вважають, що до 1 вересня долар навряд чи стане дорожчим, ніж 38,00 гривень. Основне зростання припаде на осінь.