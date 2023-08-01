В Минобороны хотят заменить 30% руководства военкоматов ветеранами

До конца 2023 года в руководство территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) планируют поставить 30% ветеранов войны РФ против Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, сегодня военкоматами управляют люди без боевого опыта, а поэтому часть руководителей ТЦК планируют заменить на ветеранов.

"Над этим вопросом мы поработали и предложили, что до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали" , — сказал Павлюк.

Он отметил, что должности займут ветераны, которые не могут продолжать воевать из-за ранений, однако процесс не будет быстрым, так как необходимо найти желающих и подготовить их.

Генерал подчеркнул, что в военкоматах уже заменяют сотрудников, в ротах охраны ТЦК состав обновлен ветеранами на 50-70%.