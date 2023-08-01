У Міноборони хочуть замінити 30% керівництва військкоматів ветеранами

До кінця 2023 року до керівництва територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) планують поставити 30% ветеранів війни РФ проти України. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, сьогодні військкоматами керують люди без бойового досвіду, а тому частину керівників ТЦК планують замінити на ветеранів.

"Над цим питанням ми попрацювали та запропонували, що до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали" , — сказав Павлюк.

Він зазначив, що посади обіймуть ветерани, які не можуть продовжувати воювати через поранення, проте процес не буде швидким, оскільки необхідно знайти охочих та підготувати їх.

Генерал наголосив, що у військкоматах вже замінюють співробітників, у ротах охорони ТЦК вже оновлено ветеранами 50-70% складу.