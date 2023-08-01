США ужесточили безвиз для Венгрии за отказ одобрить вступление Швеции в НАТО

Соединенные Штаты ввели ограничения для владельцев венгерских паспортов в рамках своей программы безвизового въезда, заявив, что Будапешт не устранил уязвимости в системе безопасности, неоднократно упоминавшиеся Вашингтоном. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

Отношения между двумя правительствами осложнились в последнее время из-за задержки Будапештом парламентского голосования по вступлению Швеции в НАТО и ограничения прав ЛГБТК националистическим правительством премьер-министра Виктора Орбана.

В заявлении посольства США в Будапеште говорится, что срок действия, предлагаемый венграм в рамках Электронной системы авторизации поездок (ESTA), будет немедленно сокращен с двух лет до одного года, и что в рамках этой системы будут разрешены только разовые посещения, а не многократные поездки.

Высокопоставленный правительственный чиновник США заявил, что изменения не применяются ни к одному из других 39 участников программы безвизового въезда и являются "уникальными для Венгрии".

"Существует системная проблема, заключающаяся в том, что в период с 2011 по 2020 год были выданы сотни тысяч паспортов без соблюдения требований по проверке личности" , - сказал чиновник.

В период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно одному миллиону человек, в основном этническим венграм, проживающим в соседних государствах, "без адекватных мер безопасности для проверки их личности", заявило посольство США.

Предоставление гражданства было политическим ходом Орбана, который принес ему голоса на последующих выборах.

На вопрос, связана ли эта мера с другими проблемами, вызвавшими трения между правительствами двух стран, чиновник сказал: "Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание выбору Венгрии", добавив, однако, что этот шаг не следует интерпретировать как сообщение о другие вопросы.

Чиновник сказал, что уязвимости безопасности в Венгрии были обнаружены задолго до вторжения России в Украину.

Вступление Швеции в НАТО

Ограничения были введены на следующий день после того, как правящая партия Орбана "Фидес" бойкотировала сессию парламента, созванную оппозиционными партиями для голосования по заявке Швеции на членство в НАТО. Голосование в итоге не состоялось.

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, но возражения Турции и Венгрии задержали ее заявку.

В 2014 году Соединенные Штаты запретили шести венграм въезд в США в качестве предупреждения предыдущему правительству Орбана отказаться от политики, которая угрожала подорвать демократические ценности.