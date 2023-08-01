США посилили безвіз для Угорщини за відмову схвалити вступ Швеції до НАТО

Сполучені Штати ввели обмеження для власників угорських паспортів у рамках своєї програми безвізового в'їзду, заявивши, що Будапешт не усунув уразливості в системі безпеки, які неодноразово згадувалися Вашингтоном. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє РБК-Україна.

Відносини між двома урядами ускладнилися останнім часом через затримку Будапештом парламентського голосування щодо вступу Швеції до НАТО та обмеження прав ЛГБТК націоналістичним урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У заяві посольства США в Будапешті йдеться, що термін дії, пропонований угорцям у рамках Електронної системи авторизації поїздок (ESTA), буде негайно скорочено з двох років до одного року, і що в рамках цієї системи будуть дозволені лише разові відвідування, а не багаторазові поїздки .

Високопоставлений урядовець США заявив, що зміни не застосовуються до жодного з інших 39 учасників програми безвізового в'їзду і є "унікальними для Угорщини".

"Існує системна проблема, яка полягає в тому, що в період з 2011 по 2020 рік було видано сотні тисяч паспортів без дотримання вимог щодо перевірки особистості" , - сказав чиновник.

У період з 2011 по 2020 рік Угорщина надала громадянство приблизно одному мільйону людей, переважно етнічним угорцям, які проживають у сусідніх державах, "без адекватних заходів безпеки для перевірки їхньої особистості", заявило посольство США.

Надання громадянства було політичним ходом Орбана, який приніс йому голоси наступних виборах.

На питання, чи пов'язана ця міра з іншими проблемами, що викликали тертя між урядами двох країн, чиновник сказав: "Сполучені Штати приділяють пильну увагу вибору Угорщини", додавши, однак, що цей крок не слід інтерпретувати як повідомлення про інші питання.

Чиновник сказав, що вразливість безпеки в Угорщині було виявлено задовго до вторгнення Росії до України.

Вступ Швеції до НАТО

Обмеження було введено наступного дня після того, як правляча партія Орбана "Фідес" бойкотувала сесію парламенту, скликану опозиційними партіями для голосування за заявою Швеції на членство в НАТО. Голосування зрештою не відбулося.

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України, але заперечення Туреччини та Угорщини затримали її заявку.

У 2014 році Сполучені Штати заборонили шести угорцям в'їзд до США як попередження попередньому уряду Орбана відмовитися від політики, яка загрожувала підірвати демократичні цінності.