Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, погиб врач – власти
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон 1 августа, в результате попадания в учреждение здравоохранения: погиб врач, ранена медсестра, сообщает Украинская правда.
"Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", – сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр города Херсона.
Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил врач. Травмирована также медсестра. Данные о количестве пострадавших уточняются.
Повреждено здание больницы, автотранспорт.
Прокуроры отмечают, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.