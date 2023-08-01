Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, погиб врач – власти

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон 1 августа, в результате попадания в учреждение здравоохранения: погиб врач, ранена медсестра, сообщает Украинская правда.

"Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", – сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр города Херсона.

Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил врач. Травмирована также медсестра. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Фото: t.me/phogovua

Повреждено здание больницы, автотранспорт.

Прокуроры отмечают, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.