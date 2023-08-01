Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, загинув лікар – влада

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, загинув лікар – влада
Фото: t.me/phogovua

Росіяни вчергове обстріляли Херсон 1 серпня, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, поранено медсестру, повідомляє Українська правда.

"Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз борються наші медики", – повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

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Фото: t.me/phogovua

Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

Прокурори зазначають, що наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

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Фото: t.me/phogovua

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