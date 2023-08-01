Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, загинув лікар – влада
Росіяни вчергове обстріляли Херсон 1 серпня, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, поранено медсестру, повідомляє Українська правда.
"Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз борються наші медики", – повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.
Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.
Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.
Прокурори зазначають, що наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.