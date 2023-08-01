В Грузии на протестах задержан еще один гражданин Украины

На акции против лайнера с российскими туристами задержан еще один гражданин Украины. Дмитрий Зеркесский находится в числе 23-х человек, которых задержала полиция 31 июля в Батуми, сообщает Sova News.

Местонахождение Дмитрия Зеркесского до сих пор неизвестно. В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили, что пока известна только личность задержанного.

Дмитрий Зеркесский — второй гражданин Украины, арестованный 31 июля. На акции протеста была задержана и Марина Чобанян, которая также является гражданкой Украины.

Отметим, что на данном этапе не известна личность четырех из 23-х задержанных на акции протеста в Батуми против остановки российского круизного лайнера Astoria Grande.

В пресс-центре МВД Грузии заявили, что все они обвиняются в мелком хулиганстве (116 статья) и неповиновении требованиям правоохранителей (173 статья) и проходят по статьям Кодекса об административных правонарушениях.