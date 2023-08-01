У Грузії на протестах затримали ще одного громадянина України

На акції проти лайнера із російськими туристами затримано ще одного громадянина України. Дмитро Зеркеський перебуває у числі 23 осіб, яких затримала поліція 31 липня в Батумі, повідомляє Sova News.

Місцезнаходження Дмитра Зеркеського досі невідоме. В Асоціації молодих юристів Грузії заявили, що поки що відома лише особа затриманого.

Дмитро Зеркеський – другий громадянин України, заарештований 31 липня. На акції протесту було затримано і Марину Чобанян, яка також є громадянкою України.

Зазначимо, що на даному етапі не відома особа чотирьох із 23 затриманих на акції протесту в Батумі проти зупинки російського круїзного лайнера Astoria Grande.

У прес-центрі МВС Грузії заявили, що всі вони звинувачуються у дрібному хуліганстві (116 стаття) та непокорі вимогам правоохоронців (173 стаття) та проходять за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.